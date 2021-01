Conte alla Camera, dai banchi del centrodestra si alza il coro: “Mastella! Mastella!” (VIDEO) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte era atteso per oggi alla Camera dei Deputati. Il passaggio a Montecitorio per riferire sulla crisi di governo, è solo la prima tappa di un percorso che vedrà – nella giornata di domani a Palazzo Madama – l’ostacolo più difficle. L’intervento di Conte è durato circa 54 minuti nei quali il Premier ha tirato in qualche modo le somme dell’esperienza di governo. Applaudito più volte dai deputati della sua maggioranza, è dai banchi della minoranza che si è levata una singolare protesta. Quando Conte ha invitato i singoli deputati e i componenti dei gruppi parlamentari a “dare il proprio contributo” per sostenere l’azione dell’esecutivo – dopo il disimpegno di Iv dalla coalizione di governo – ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il Presidente del Consiglio Giuseppeera atteso per oggidei Deputati. Il passaggio a Montecitorio per riferire sulla crisi di governo, è solo la prima tappa di un percorso che vedrà – nella giornata di domani a Palazzo Madama – l’ostacolo più difficle. L’intervento diè durato circa 54 minuti nei quali il Premier ha tirato in qualche modo le somme dell’esperienza di governo. Applaudito più volte dai deputati della sua maggioranza, è daidella minoranza che si è levata una singolare protesta. Quandoha invitato i singoli deputati e i componenti dei gruppi parlamentari a “dare il proprio contributo” per sostenere l’azione dell’esecutivo – dopo il disimpegno di Iv dcoalizione di governo – ...

