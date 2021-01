Conte alla Camera: “Crisi senza plausibile fondamento, confesso disagio. Non si può cancellare quanto successo, Paese merita governo coeso” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel pieno della pandemia Covid e mentre “da casa ci ascolta chi ha perso i propri cari, confesso di avvertire un certo disagio. Sono qui oggi non per annunciare nuove misure di sostegno o per bozza ultima del Recovery plan ma per provare a spiegare una Crisi in cui non solo i cittadini ma io stesso alcun plausibile fondamento”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera, raccogliendo un lungo applauso. “Le nostre energie dovrebbero essere tutte, sempre concentrate sulla Crisi del Paese. Così, agli occhi dei cittadini, appaiono dissipate in contributi polemici, spesso sterili, del tutto incomprensibili. Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtà. C’era davvero bisogno di aprire una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel pieno della pandemia Covid e mentre “da casa ci ascolta chi ha perso i propri cari,di avvertire un certo. Sono qui oggi non per annunciare nuove misure di sostegno o per bozza ultima del Recovery plan ma per provare a spiegare unain cui non solo i cittadini ma io stesso alcun”. Lo dice il premier Giuseppein Aula, raccogliendo un lungo applauso. “Le nostre energie dovrebbero essere tutte, sempre concentrate sulladel. Così, agli occhi dei cittadini, appaiono dissipate in contributi polemici, spesso sterili, del tutto incomprensibili. Rischiamo così tutti di perdere contatto con la realtà. C’era davvero bisogno di aprire una ...

