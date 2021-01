Conte alla Camera: “Crisi inaccettabile, così si fa del male al Paese” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto un discorso di 55 minuti alla Camera sulla situazione del Governo. Il premier ha utilizzato toni duri nei confronti di coloro che stanno aprendo la Crisi definendoli irresponsabili. Applausi dal Movimento 5 Stelle, ma anche qualche fischio e grida di “Dimissioni” da parte delle opposizioni. Il discorso del Premier Conte alla Camera “Da quando è iniziata la mia esperienza di governo, ho voluto mettere in atto un chiaro progetto politico. Mi sono sempre adoperato per delineare un disegno riformatore, ampio e coraggioso. Posso parlare a testa alta e non per arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori”, ha spiegato il Presidente del Consiglio. “Nei mesi della pandemia, la maggioranza ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppeha tenuto un discorso di 55 minutisulla situazione del Governo. Il premier ha utilizzato toni duri nei confronti di coloro che stanno aprendo ladefinendoli irresponsabili. Applausi dal Movimento 5 Stelle, ma anche qualche fischio e grida di “Dimissioni” da parte delle opposizioni. Il discorso del Premier“Da quando è iniziata la mia esperienza di governo, ho voluto mettere in atto un chiaro progetto politico. Mi sono sempre adoperato per delineare un disegno riformatore, ampio e coraggioso. Posso parlare a testa alta e non per arroganza di chi ritiene di non aver commesso errori”, ha spiegato il Presidente del Consiglio. “Nei mesi della pandemia, la maggioranza ha ...

