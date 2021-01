Conte alla Camera cerca «volenterosi», la Lega insorge e partono i cori: «Mastella, Mastella!» – Il video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel giorno delle comunicazioni alla Camera sulla crisi di governo, il premier Giuseppe Conte ha dovuto fare i conti durante il suo discorso con le proteste del centrodestra. Alcuni deputati della Lega hanno esposto cartelli con scritto «Conte dimettiti», poi – quando il presidente del Consiglio ha lanciato un appello alle cosiddette «forze volenterose» per mettere in sicurezza la maggioranza dopo l’uscita di Italia viva e consentire al governo di andare avanti – dai banchi del Carroccio è partito il coro: «Mastella! Mastella!», con palese riferimento agli scenari di “soccorso” all’esecutivo tratteggiati negli ultimi giorni dal sindaco di Benevento. Il tuo browser non supporta il tag iframe video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel giorno delle comunicazionisulla crisi di governo, il premier Giuseppeha dovuto fare i conti durante il suo discorso con le proteste del centrodestra. Alcuni deputati dellahanno esposto cartelli con scritto «dimettiti», poi – quando il presidente del Consiglio ha lanciato un appello alle cosiddette «forze volenterose» per mettere in sicurezza la maggioranza dopo l’uscita di Italia viva e consentire al governo di andare avanti – dai banchi del Carroccio è partito il coro: «!», con palese riferimento agli scenari di “soccorso” all’esecutivo tratteggiati negli ultimi giorni dal sindaco di Benevento. Il tuo browser non supporta il tag iframe: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi ...

borghi_claudio : Il mio intervento oggi alla #Camera in risposta al vergognoso intervento di conte. - borghi_claudio : A conte risponderò io alla fine del suo intervento. Prenderò la parola per sesto. #camera - borghi_claudio : Leggo che qualcuno pensa che io oggi alla #camera abbia usato parole troppo crude nei confronti di conte. Vedete, i… - SonkyK : RT @Ela83X: ++CAPO POLITICO SUBITO++ @vitocrimi non è che ogni volta che si dibatte su questioni interne al Movimento si attenta alla stabi… - Adrian_in_it : RT @matteograndi: CONTE, APPELLO AGLI INCERTI:“SCEGLIETE IL CAMPO DEGLI ANTI-SOVRANISTI” Qualcuno può farci capire? Si può davvero dire tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte alla Conte alla sfida in Aula ma la via è stretta. Il Pd chiude a Renzi Agenzia ANSA Crisi di Governo, l’intervento Scalfarotto (Italia viva): “Noi siamo motorino riformista. Disponibili a lavorare per un esecutivo migliore”

“Se c’è da creare un governo migliore e non abbiamo nessuna pregiudiziale sui nomi, figuriamoci se mettiamo un veto su di lei che ha governato con la Lega poco prima di questo governo. Ma chiediamo di ...

Ecco programma e spaccature nel partito Insieme filo Conte

Che cosa si dice tra esponenti del nascente partito filo Conte? Ecco nomi, dichiarazioni, convergenze parallele (o spaccature vere?) e schema di programma. “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

“Se c’è da creare un governo migliore e non abbiamo nessuna pregiudiziale sui nomi, figuriamoci se mettiamo un veto su di lei che ha governato con la Lega poco prima di questo governo. Ma chiediamo di ...Che cosa si dice tra esponenti del nascente partito filo Conte? Ecco nomi, dichiarazioni, convergenze parallele (o spaccature vere?) e schema di programma. “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...