Conte ai responsabili offre il proporzionale e il ministero dell'agricoltura (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte alle 12 è intervenuto in Aula: 'In materia di legge elettorale il governo nel rispetto delle determinazioni delle forze parlamentari si impegnerà a proporre una riforma ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il premier Giuseppealle 12 è intervenuto in Aula: 'In materia di legge elettorale il governo nel rispettoe determinazionie forze parlamentari si impegnerà a proporre una riforma ...

raffaellapaita : 'Se non ha 161 voti al Senato è un arrocco quello di Conte. Se li ha, ha vinto lui, ma se non li ha è un arrocco ch… - NicolaPorro : Al Colle c’è un nuovo Richelieu, che farebbe bene a graziare Verdini come primo martire dei “#costruttori”. Il retr… - LaStampa : I dubbi dell’Ue sull’operazione responsabili. E i leader europei restano freddi su Conte - genovef67692405 : RT @MastriTina: Io Conte neanche lo volevo. Me l’ha imposto un ex senatore del PD prima di mettere insieme un’accozzaglia di responsabili p… - AlvisiConci : RT @Michele_Anzaldi: C'è lo studio Alpa, un po' di Cina e molto Vaticano, dietro la caccia ai responsabili per Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Conte responsabili Conte ter fermo a 152 voti, responsabili costano troppo: «A noi 2 ministeri» Il Messaggero Governo, crisi in diretta. Renzi: «Da Conte a Salvini, scriviamo insieme le regole del gioco»

Crisi governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la ...

Calenda svela telefonata di Mastella: «Tu appoggi Conte e il Pd...

Giuseppe Conte ha parlato per 56 minuti alla Camera dei Deputati, e così, con le comunicazioni del presidente del Consiglio, la crisi di governo è approdata in ...

Crisi governo Si riannodano i fili del confronto tra Pd, Iv e M5s? Italia Viva è pronta a ristabilire un dialogo sulle proposte visto che i numeri in Senato per sostituire la ...Giuseppe Conte ha parlato per 56 minuti alla Camera dei Deputati, e così, con le comunicazioni del presidente del Consiglio, la crisi di governo è approdata in ...