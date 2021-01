Condò | il turno ha riproposto il miglior Napoli con un centravanti portaerei | Petagna

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Su Repubblica Paolocommenta ildi campionato e anche la vittoria delsulla Fiorentina per 6 reti a zero nell’anticipo andato in onda a ora di pranzo. Si è rivisto il, scrive, con. “Nel gioco dell’oca alle spalle delle battistrada, ilhail, quello con uninterpreta il ruolo alla perfezione, Insigne e gli altri incursori ci sono andati a nozze” L'articolo ilsta.