Con Biden gli Usa si preparano a rientrare nell’Accordo di Parigi sul clima. Ecco cosa possiamo aspettarci (Di lunedì 18 gennaio 2021) La nomina di John Kerry a inviato speciale per il clima nella nuova amministrazione di Joe Biden era stata accolta con entusiasmo da chi vedeva nell’ex segretario di Stato dell’amministrazione Obama (tra gli artefici dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015) la prova che gli Stati Uniti intendevano fare sul serio dopo gli anni di deregolamentazioni e negazionismo ambientale di Donald Trump. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma che una volta prestato giuramento, entro i primi dieci giorni del suo mandato, il presidente eletto intende avviare il processo per riportare gli Stati Uniti nell’Accordo da cui Trump li aveva sottratti, scontentando alleati e attivisti in giro per il mondo. Si tratta di un gesto importante e non soltanto per il suo valore simbolico o di persuasione sugli altri Paesi. ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) La nomina di John Kerry a inviato speciale per ilnella nuova amministrazione di Joeera stata accolta con entusiasmo da chi vedeva nell’ex segretario di Stato dell’amministrazione Obama (tra gli artefici dell’Accordo disuldel 2015) la prova che gli Stati Uniti intendevano fare sul serio dopo gli anni di deregolamentazioni e negazionismo ambientale di Donald Trump. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma che una volta prestato giuramento, entro i primi dieci giorni del suo mandato, il presidente eletto intende avviare il processo per riportare gli Stati Unitida cui Trump li aveva sottratti, scontentando alleati e attivisti in giro per il mondo. Si tratta di un gesto importante e non soltanto per il suo valore simbolico o di persuasione sugli altri Paesi. ...

La potenzialità di analisi con sequenziazione al momento è di 96 campioni a settimana ... La notizia arriva a pochi giorni dall'insediamento di Joe Biden alla Casa bianca. Il presidente eletto ha ...

Joe Biden, appena insediato, cancellerà il permesso per la realizzazione dell'oleodotto Keystone XL voluto da Trump ...

