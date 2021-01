CNH Industrial, da Iveco nuova fornitura di autocarri a esercito tedesco (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Iveco Defence Vehicles, azienda di CNH Industrial N.V. si è aggiudicata un contratto quadro da parte delle forze armate tedesche per la fornitura di fino a 1.048 camion Trakker militari, da consegnarsi tra il 2021 e il 2028. Il progetto partirà con una tranche iniziale stabilita di 224 veicoli 8×8 militarizzati dalla gamma Trakker, forniti in cinque diverse configurazioni, e predisposti per il trasporto di container standard ISO da 6 metri. Le configurazioni dei mezzi includeranno quelli allestiti con gru idrauliche e verricelli. Questo contratto – spiega una nota – quadro rappresenta “un’altra significativa pietra miliare nella famiglia di mezzi GTF (Geschützte Transportfahrzeuge, veicoli da trasporto protetti) dell’esercito tedesco”. Tutti i veicoli sono conformi alla normativa EURO 6 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) –Defence Vehicles, azienda di CNHN.V. si è aggiudicata un contratto quadro da parte delle forze armate tedesche per ladi fino a 1.048 camion Trakker militari, da consegnarsi tra il 2021 e il 2028. Il progetto partirà con una tranche iniziale stabilita di 224 veicoli 8×8 militarizzati dalla gamma Trakker, forniti in cinque diverse configurazioni, e predisposti per il trasporto di container standard ISO da 6 metri. Le configurazioni dei mezzi includeranno quelli allestiti con gru idrauliche e verricelli. Questo contratto – spiega una nota – quadro rappresenta “un’altra significativa pietra miliare nella famiglia di mezzi GTF (Geschützte Transportfahrzeuge, veicoli da trasporto protetti) dell’”. Tutti i veicoli sono conformi alla normativa EURO 6 ...

