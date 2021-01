Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia riceve la dose di richiamo allo Spallanzani (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - L'infermiera romana Claudia Alivernini, prima italiana a cui è stato somministrato il vaccino contro il Covid il 27 dicembre scorso, giorno del V-Day, ha ricevuto la seconda dose all'ospedale Spallanzani, dove sono partiti i richiami esattamente a 21 giorni dalle prime dosi, come prescritto da Pfizer. Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - L'infermiera romanaitaliana a cui è stato somministrato il vaccino contro il Covid il 27 dicembre scorso, giorno del V-Day, ha ricevuto la secondaall'ospedale, dove sono partiti i richiami esattamente a 21 giorni dalle prime dosi, come prescritto da Pfizer.

RegioneLazio : #Coronavirus: Claudia Alivernini e gli altri operatori sanitari che per primi in Italia sono stati sottoposti a vac… - Agenzia_Italia : Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia riceve la dose di richiamo allo Spallanzani - aleandrofagioli : RT @PoliticaPerJedi: Volevo far sapere a Claudia #Alivernini, costretta a chiudere i suoi profili social dopo essersi vaccinata all’@INMISp… - delfinapacifico : RT @RegioneLazio: #Coronavirus: Claudia Alivernini e gli altri operatori sanitari che per primi in Italia sono stati sottoposti a vaccinazi… - occhio_notizie : Covid, dose di richiamo per Claudia Alivernini: la prima vaccinata d'Italia allo Spallanzani -