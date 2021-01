Cina, Generali Investments: la ripresa ha buone possibilità di proseguire (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il PIL cinese aumenterà del 7,8% nel 2021 e le prospettive di crescita non saranno intaccate dall’aumento dei casi che il Paese sta affrontando in questi giorni, dopo dieci mesi di sostanziale controllo della pandemia. È quanto sostiene un’analisi di Generali Investments dopo che la Cina, questa mattina, ha pubblicato i dati circa la crescita del PIL nel quarto trimestre 2020, insieme ai dati sull’attività di dicembre. Nel quarto trimestre del 2020 l’economia cinese è cresciuta del 6,5% su base annua, accelerando il passo rispetto al +4,9% del trimestre precedente. Il dato, comunicato dall’Ufficio nazionale di statistica, risulta migliore delle stime degli analisti che avevano previsto un’espansione del 6,1%. Nell’intero 2020, il PIL è cresciuto del 2,3%, superando anche in questo caso il consensus (+2%). “La ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il PIL cinese aumenterà del 7,8% nel 2021 e le prospettive di crescita non saranno intaccate dall’aumento dei casi che il Paese sta affrontando in questi giorni, dopo dieci mesi di sostanziale controllo della pandemia. È quanto sostiene un’analisi didopo che la, questa mattina, ha pubblicato i dati circa la crescita del PIL nel quarto trimestre 2020, insieme ai dati sull’attività di dicembre. Nel quarto trimestre del 2020 l’economia cinese è cresciuta del 6,5% su base annua, accelerando il passo rispetto al +4,9% del trimestre precedente. Il dato, comunicato dall’Ufficio nazionale di statistica, risulta migliore delle stime degli analisti che avevano previsto un’espansione del 6,1%. Nell’intero 2020, il PIL è cresciuto del 2,3%, superando anche in questo caso il consensus (+2%). “La ...

Il PIL cinese aumenterà del 7,8% nel 2021 e le prospettive di crescita non saranno intaccate dall'aumento dei casi che il Paese sta affrontando ...

