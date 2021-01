Ciclone Bassino | il trionfo-bis è subito storia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Doppietta in 24 ore a Kranjska Gora e quarto gigante vinto su cinque disputati, come solo Compagnoni e Karbon: Marta terza nella generale

di Gianmario Bonzi Non la prendono più. Parafrasando Sandro Pertini a Madrid '82, Marta Bassino resta una donna sola al comando. Per ora solo in gigante, in futuro chissà. Nessun traguardo le sarà ...