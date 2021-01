Ciclismo, Vuelta al Tachira 2021: Roniel Campos supera l’eterno Oscar Sevilla a Mérida. Il diciottenne Santiago Umba dell’Androni chiude quinto (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Vuelta al Tachira 2021 entra nel vivo con la seconda frazione, 113 chilometri in circuito tra le strade di Mérida. Una frazione, come la definiscono da quelle parti, “Rompepiernas”, ove sono volati distacchi enormi. Ad imporsi è stato il padrone di casa e campione uscente della corsa Roniel Campos, il quale ha battuto in una volata a due l’eterno Oscar Sevilla, ormai prossimo ai quarantacinque anni, ma, come sovente accade, il leader più affidabile del Team Medellin, la squadra più forte dell’America Meridionale. Il terzo classificato, il venezuelano Yorman Fuente, è giunto a 31? dai primi due. Quarto posto, a 53? dalla coppia di testa, per un altro padrone di casa, Franklin Chacon. Ha chiuso la top-5 la grandissima sorpresa di ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Laalentra nel vivo con la seconda frazione, 113 chilometri in circuito tra le strade di. Una frazione, come la definiscono da quelle parti, “Rompepiernas”, ove sono volati distacchi enormi. Ad imporsi è stato il padrone di casa e campione uscente della corsa, il quale ha battuto in una volata a due, ormai prossimo ai quarantacinque anni, ma, come sovente accade, il leader più affidabile del Team Medellin, la squadra più forte dell’America Meridionale. Il terzo classificato, il venezuelano Yorman Fuente, è giunto a 31? dai primi due. Quarto posto, a 53? dalla coppia di testa, per un altro padrone di casa, Franklin Chacon. Ha chiuso la top-5 la grandissima sorpresa di ...

cyclingoo : ?? UAE Team Emirates, Tadej Pogacar punta anche Ardenne, Vuelta e Olimpiade oltre al Tour: “Voglio migliorarmi anno… - fisco24_info : Ciclismo: Pogacar farà Tour e Vuelta, Formolo sarà al Giro: Lo sloveno difenderà il titolo 2020 nella corsa a tappe… - giornaleradiofm : Ciclismo: Pogacar farà Tour e Vuelta, Formolo sarà al Giro: (ANSA) - ROMA, 18 GEN - Lo sloveno Tadej Pogacar difend… - RaiSport : ??? #Pogacar leader della #UaeEmirates a #Tour e #Vuelta #Formolo, #McNulty e #Gaviria gli uomini di punta per il… - LuisDiazVen : RT @cyclingoo: ?? Vuelta al Tachira 2021, ritorno vincente per Matteo Malucelli: battuti Colon e Nicolas Dalla Valle / By @spaziociclismo ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Vuelta Malucelli hurrà in Venezuela: primo successo italiano del 2021 La Gazzetta dello Sport Ciclismo, Vuelta al Tachira 2021: Roniel Campos supera l’eterno Oscar Sevilla a Mérida. Il diciottenne Santiago Umba dell’Androni chiude quinto

La Vuelta al Tachira 2021 entra nel vivo con la seconda frazione, 113 chilometri in circuito tra le strade di Mérida. Una frazione, come la definiscono da quelle parti, "Rompepiernas", ove sono volati ...

Il 2021 di Pogacar: non solo Tour, ma anche Strade Bianche e Tirreno

Lo sloveno della Uae Emirates, prima di difendere la maglia gialla, sarà al via sugli sterrati toscani e nella corsa dei due mari ...

La Vuelta al Tachira 2021 entra nel vivo con la seconda frazione, 113 chilometri in circuito tra le strade di Mérida. Una frazione, come la definiscono da quelle parti, "Rompepiernas", ove sono volati ...Lo sloveno della Uae Emirates, prima di difendere la maglia gialla, sarà al via sugli sterrati toscani e nella corsa dei due mari ...