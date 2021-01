Chissà Callejon cosa avrà pensato guardando l’azione del taglio di Insigne per Lozano

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Devo fare un passo indietro, fino alla partita di Udine. All’intervallo tra il primo e il secondo tempo, la mia insofferenza raggiungeva un nuovo vertice. Ho provato a stemperarla preparando un caffè, ho preso la tazzina e mi sono messo davanti al pc in attesa che ricominciasse il supplizio. Il malessere, però, non passava. Ho guardato le mie due canette, ho cercato con gli occhi di convincerle a uscire, non c’è stato verso, mi hanno guardato per un lungo istante ma poi hanno ripreso a russare. Non mi restava altro che il secondo tempo. Al decimo della ripresa, credo d’aver realizzato uno sconforto maggiore di quello provato contro lo Spezia. Ho preparato un altro caffè, ho aperto il libro di poesia che avevo sul tavolo, rassegnato al pareggio finale, alla noia. Il libro che avevo sul tavolo è della poeta uruguaiana Ida Vitale, apro a caso e leggo: “non si perde senza il castigo del ...