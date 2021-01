Chissà Callejon cosa avrà pensato guardando l'azione del taglio di Insigne per Lozano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il libro che avevo sul tavolo è della poeta uruguaiana Ida Vitale, apro a caso e leggo: "non si perde senza il castigo del passato / non si calpesta l'aria". Le poesie riuscite ci dicono sempre ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il libro che avevo sul tavolo è della poeta uruguaiana Ida Vitale, apro a caso e leggo: "non si perde senza il castigo del passato / non si calpesta l'aria". Le poesie riuscite ci dicono sempre ...

antoniopatrizzi : RT @napolista: Chissà Callejon cosa avrà pensato guardando l’azione del taglio di Insigne per Lozano José, ma dove sei capitato? Il Napoli… - giannimontieri : RT @napolista: Chissà Callejon cosa avrà pensato guardando l’azione del taglio di Insigne per Lozano José, ma dove sei capitato? Il Napoli… - napolista : Chissà Callejon cosa avrà pensato guardando l’azione del taglio di Insigne per Lozano José, ma dove sei capitato?… - fabio_sclero_si : @80AirasoR80 @maxmassi969 @TolliVincenzo Saranno gli stessi che insultavano Insigne Martens Callejon Lo scorso anno, chissà - ivanfcardia : Domani le visite mediche con l’#OM di #Lirola che saluta la #Fiorentina. Una discreta operazione, un altro addio do… -

Ultime Notizie dalla rete : Chissà Callejon Prandelli: “Cambiata mentalità. Temo Chiesa, obiettivo 40 pt. Castrovilli, più spensieratezza” Viola News