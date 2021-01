Chieffi | Luna Rossa può ancora riservare sorprese e arrivare direttamente in finale

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Sevincesse entrambi gli scontri con Ineos, andrebbero a pari punti e il sistema di risolvere lo spareggio sarebbe quello di chi vince l'ultima regata, che a qual punto sarebbe. Per cui il team italiano hauna piccola possibilità di entrareine saltare le semifinali, anche se i numeri sono a favore di Ineos. Se però faranno regate in condizioni di vento leggero, sotto i 10 nodi, ma anche un po di più,ce la potrebbe fare. Del resto era avanti a Ineos nell'ultima sfida ma è stata superata quando il vento è calato, quindi non escludo che possanouna sorpresa". Sono le parole di Tommaso, ...

LiberoQuotidiano.it

Tommaso Chieffi, uno dei veterani italiani di Coppa America, da Italia, al Moro a Oracle, insomma uno che sa leggere bel al di là del risultato in mare, ha detto: “Secondo me il favorito a vincere la ...Sulla storia della Coppa America di vela sono state scritte migliaia di pagine. Ci sono molti libri, alcuni veramente approfonditi. Ma per capirne il fascino si può fare un buon riassunto. La Coppa Am ...