Chicago, un uomo vive per tre mesi in aeroporto: “Avevo paura del Covid” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – Altro che cinema. Altro The Terminal, celebre film di Steven Spielberg dove il protagonista – interpretato da Tom Hanks – rimane bloccato per mesi in aeroporto. Negli Stati Uniti un uomo ha vissuto sul serio per circa 90 giorni in un’area protetta dell’aeroporto internazionale di Chicago-O’Hare. Motivo? Era terrorizzato dal Covid, dunque aveva paura di volare. Tre mesi nell’aeroporto di Chicago “per paura del Covid” Il 36enne Aditya Singh lo ha confessato alla polizia che lo ha arrestato, con l’accusa di aver violato un’area riservata e di furto. Già perché nel frattempo evidentemente il 36enne era spaventato dal virus ma molto meno dalle forze dell’ordine. Tre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen – Altro che cinema. Altro The Terminal, celebre film di Steven Spielberg dove il protagonista – interpretato da Tom Hanks – rimane bloccato perin. Negli Stati Uniti unha vissuto sul serio per circa 90 giorni in un’area protetta dell’internazionale di-O’Hare. Motivo? Era terrorizzato dal, dunque avevadi volare. Trenell’di“perdel” Il 36enne Aditya Singh lo ha confessato alla polizia che lo ha arrestato, con l’accusa di aver violato un’area riservata e di furto. Già perché nel frattempo evidentemente il 36enne era spaventato dal virus ma molto meno dalle forze dell’ordine. Tre ...

HuffPostItalia : Un uomo ha vissuto per 3 mesi nell'aeroporto di Chicago 'per timore del covid' - SkyTG24 : La polizia ha arrestato un uomo che ha vissuto per tre mesi all'interno dell'aeroporto internazionale di Chicago-O'… - ANDREATRALLI1 : RT @SkyTG24: La polizia ha arrestato un uomo che ha vissuto per tre mesi all'interno dell'aeroporto internazionale di Chicago-O'Hare. L'uom… - FunnySadFella : Un #uomo è rimasto per tre mesi #nascosto nell'aeroporto di #Chicago, da cui non è voluto uscire per paura del… - IvoAyrton : RT @IlPrimatoN: L'uomo è stato arrestato con l'accusa di aver violato un'area riservata e di furto -