Chi gestisce il profilo di Andrea Zenga replica alle dichiarazioni di Hoara Borselli che difende suo padre (Di lunedì 18 gennaio 2021) Chi gestisce il profilo Instagram di Andrea Zenga ha deciso di replicare alle dichiarazioni di Hoara Borselli che, nella sede di Live: Non è la d’Urso, ha preso le parti di suo padre Walter Zenga. Andrea Zenga, concorrente del Grande Fratello Vip, mai ha fatto mistero che i rapporti col padre si siano estremamente raffreddati nel corso degli anni della sua adolescenza, fino a languire quasi totalmente negli anni dell’età adulta. A prendere le parti di Walter Zenga è stata Hoara Borselli, compagna del calciatore dal 1996 al 2002. La donna è stata anche uno dei motivi per cui il ... Leggi su trendit (Di lunedì 18 gennaio 2021) ChiilInstagram diha deciso dirediche, nella sede di Live: Non è la d’Urso, ha preso le parti di suoWalter, concorrente del Grande Fratello Vip, mai ha fatto mistero che i rapporti colsi siano estremamente raffreddati nel corso degli anni della sua adolescenza, fino a languire quasi totalmente negli anni dell’età adulta. A prendere le parti di Walterè stata, compagna del calciatore dal 1996 al 2002. La donna è stata anche uno dei motivi per cui il ...

DVDSCT : @RenRossi @elwood_961 @autocostruttore Eh, Bonaccini gestisce la seconda(?) regione più ricca d'Italia ed è al sec… - LauraGio_75 : RT @tigre_bart: Chiedo, se andiamo a elezioni, per 3/4 mesi, fino all'insediamento del futuro #governo chi gestisce l'emergenza pandemia co… - MraCnz : @tordi_luciano Lascia perdere a me Twitter mi aveva bloccato per 12 ore perchè avevo detto a un testa di cazzo che… - tigre_bart : Chiedo, se andiamo a elezioni, per 3/4 mesi, fino all'insediamento del futuro #governo chi gestisce l'emergenza pan… - macaoita : @alfredoferrante I corrotti esistono perchè imprenditori privati, quelli che non sanno fare il proprio lavoro, corr… -