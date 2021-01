"Chi entra in terapia intensiva": ecco le regole degli anestesisti (Di lunedì 18 gennaio 2021) Martina Piumatti Le linee guida di anestesisti e medici legali per l'accesso in terapia intensiva quando posti letto sono scarsi. L'età del paziente "pesa" solo a parità di altre condizioni Dopo le polemiche sulla bozza del nuovo Piano pandemico, anche gli anestesisti dicono la loro sulla questione della priorità nelle cure. E il documento "Decisioni per le cure intensive in caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia di Covid-19" , messo a punto dalla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) e dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Simla), in merito, parla chiaro: chi è più giovane e, quindi, ha più speranze di salvarsi non va curato per primo. "L'età - ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Martina Piumatti Le linee guida die medici legali per l'accesso inquando posti letto sono scarsi. L'età del paziente "pesa" solo a parità di altre condizioni Dopo le polemiche sulla bozza del nuovo Piano pandemico, anche glidicono la loro sulla questione della priorità nelle cure. E il documento "Decisioni per le cure intensive in caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia di Covid-19" , messo a punto dalla Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e(Siaarti) e dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (Simla), in merito, parla chiaro: chi è più giovane e, quindi, ha più speranze di salvarsi non va curato per primo. "L'età - ...

Le linee guida di anestesisti e medici legali per l'accesso in terapia intensiva quando posti letto sono scarsi. L'età del paziente "pesa" solo a parità di altre condizioni ...

