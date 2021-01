Chi è Antonio Cioffi, il baby talento all’esordio con la maglia del Napoli (Di lunedì 18 gennaio 2021) Antonio Cioffi ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Napoli, è considerato come uno dei migliori prospetti. La squadra azzurra ha dominato in lungo ed il largo contro la Fiorentina, la sfida non è mai stata in discussione. Al 79? Gennaro Gattuso ha deciso per l’ingresso del giovane Antonio Cioffi, un’emozione veramente unica per un calciatore che ha del potenziale da mettere in mostra. Ovviamente non si può esprimere un giudizio definitivo, ma le prime impressioni sono state sicuramente positive. I margini di miglioramento sono veramente tanti, adesso l’allenatore dovrà trovare il coraggio di impiegarlo con maggiore continuità. Chi è Antonio Cioffi Antonio Cioffi è un calciatore offensivo, un’ala ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 gennaio 2021)ha fatto il suo esordio in Serie A con ladel, è considerato come uno dei migliori prospetti. La squadra azzurra ha dominato in lungo ed il largo contro la Fiorentina, la sfida non è mai stata in discussione. Al 79? Gennaro Gattuso ha deciso per l’ingresso del giovane, un’emozione veramente unica per un calciatore che ha del potenziale da mettere in mostra. Ovviamente non si può esprimere un giudizio definitivo, ma le prime impressioni sono state sicuramente positive. I margini di miglioramento sono veramente tanti, adesso l’allenatore dovrà trovare il coraggio di impiegarlo con maggiore continuità. Chi èè un calciatore offensivo, un’ala ...

