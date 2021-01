Che cosa dirà Conte per salvare il Governo, le anticipazioni: nessun processo a Renzi, l’appello per un fronte anti sovranista (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non sarà un discorso sulla falsariga di quello del 20 agosto 2019, quando il premier Giuseppe Conte archiviò l’esperienza di Governo gialloverde senza troppe remore, con un’intervento chiaro, duro ed esplicito contro la crisi del Papeete aperta dall’ex vicepremier Matteo Salvini. Questa volta, alla conta dei numeri in Parlamento, non ci sarà nessun “regolamento di conti” ad personam contro l’altro Matteo: Renzi. I numeri non lo permettono, l’incertezza generale non lo consente. Certo, Conte forse più di qualche sassolino vorrebbe toglierselo contro il senatore di Rignano sull’Arno, ma non accadrà oggi, né domani, e men che meno con i toni dell’agosto 2019. Forse un piccolo accenno implicito a Renzi ci sarà. Ma riguarderà la «responsabilità» di aver aperto una crisi in un momento ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non sarà un discorso sulla falsariga di quello del 20 agosto 2019, quando il premier Giuseppearchiviò l’esperienza digialloverde senza troppe remore, con un’intervento chiaro, duro ed esplicito contro la crisi del Papeete aperta dall’ex vicepremier Matteo Salvini. Questa volta, alla conta dei numeri in Parlamento, non ci sarà“regolamento di conti” ad personam contro l’altro Matteo:. I numeri non lo permettono, l’incertezza generale non lo consente. Certo,forse più di qualche sassolino vorrebbe toglierselo contro il senatore di Rignano sull’Arno, ma non accadrà oggi, né domani, e men che meno con i toni dell’agosto 2019. Forse un piccolo accenno implicito aci sarà. Ma riguarderà la «responsabilità» di aver aperto una crisi in un momento ...

fabiochiusi : Lavoro eccezionale del @washingtonpost sulla spaventosa situazione verificatasi il 6 gennaio in Campidoglio. Andr… - CarloCalenda : Ma risaputo cosa? Risaputo che un “signore” che non è neanche in Parlamento si proponga come sensale di voti a nome… - CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - CCKKI : RT @busettodavide: Navalny è un pluricondannato, nazionalista, con simpatie di estrema destra ed incapace di raccogliere un ampio consenso… - MarioRigoni2 : RT @cettinanicotina: Ma secondo voi. Una giornalista che avvia una intervista così : 'Ho chiamato Paolo Mieli perché già sapevo che non avr… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Che cosa può svelare della nostra salute una semplice stretta di mano Corriere della Sera Dpcm, ecco cosa si può fare e cosa invece resta è vietato per oggi 18 gennaio

che in pratica aveva fatto da regione apripista (con tutte le scuole) già da martedì 7 gennaio. Stessa cosa in Trentino. Si sarebbe dovuti tornare in classe anche in Lombardia e Sicilia, ma essendo ...

ZAFA ci consiglia i suoi brani per piangere

Ma tu è un brano che parla letteralmente di cosa si prova durante una rottura, di quel momento in cui capisci che l’irrimediabile sta accadendo e che tornare indietro sarà impossibile; le immagini, le ...

che in pratica aveva fatto da regione apripista (con tutte le scuole) già da martedì 7 gennaio. Stessa cosa in Trentino. Si sarebbe dovuti tornare in classe anche in Lombardia e Sicilia, ma essendo ...Ma tu è un brano che parla letteralmente di cosa si prova durante una rottura, di quel momento in cui capisci che l’irrimediabile sta accadendo e che tornare indietro sarà impossibile; le immagini, le ...