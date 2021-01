“Che amarezza | proprio questo no” Stefania Orlando | lo sconforto del marito Simone per quello che ha fatto al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “Lei () dopo due anni di matrimonio ha preso e se n’è andata perché aveva un altro ma un problema”, ha confessato Andrea Roncato a Live Non è la D’Urso sullo stop della sua storia con. In soldoni l’attore nel salotto di Barbara D’Urso ha ammesso che il suo matrimonio è finito per scelta diche aveva un altro, con cui poi in seguito è andata a convivere in una lunga relazione. L’attualediperò è un altro, si chiamaGianlorenzi, ultimamente noto per la sfuriata alla contessa De Blanck. I due sono convolati a nozze nell’estate del 2019 con una cerimonia meravigliosa, allestita in riva al mare, come nei migliori film romantici. Ma adesso ...