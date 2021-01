Challenger Istanbul 2021: Musetti e Giustino avanti, Lorenzi eliminato (Di lunedì 18 gennaio 2021) MONTEPREMI Challenger Istanbul 2021 PROGRAMMA E DIRETTA STREAMING Challenger Istanbul 2021 TABELLONE Challenger Istanbul 2021 Il primo turno del Challenger di Istanbul 2021 ha presentato gioie e dolori per gli appassionati italiani. Lorenzo Giustino e Lorenzo Musetti hanno superato brillantemente il primo turno, superando rispettivamente il connazionale Alessandro Giannessi e Danilo Petrovic. Giustino è riuscito a prevalere sul ligure mediante il risultato di 7-5, 7-6(7), soffrendo e palesando una condizione fisica invidiabile. Musetti ha faticato contro l’opponente serbo, solido al servizio per ampi tratti del match, ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) MONTEPREMIPROGRAMMA E DIRETTA STREAMINGTABELLONEIl primo turno deldiha presentato gioie e dolori per gli appassionati italiani. Lorenzoe Lorenzohanno superato brillantemente il primo turno, superando rispettivamente il connazionale Alessandro Giannessi e Danilo Petrovic.è riuscito a prevalere sul ligure mediante il risultato di 7-5, 7-6(7), soffrendo e palesando una condizione fisica invidiabile.ha faticato contro l’opponente serbo, solido al servizio per ampi tratti del match, ...

