Centro per emergenza freddo: la nota dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acierno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSull’apertura del Centro di accoglienza per i senzatetto, allestito nel comune di Salerno in collaborazione con la diocesi si registra anche una nota di ringraziamento da parte della stessa diocesi. Ecco il testo: “Per i senzatetto e i cittadini in difficoltà nel territorio salernitano, e per far fronte all’ondata di freddo di queste ore, l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in collaborazione con il Comune di Salerno ed alle associazioni di volontariato già operanti, ha attivato da questa sera 18.01.2021 uno spazio attrezzato per l’accoglienza notturna. Questo spazio va ad aggiungersi, in modo emergenziale, alle altre strutture diocesane già esistenti, che in questo momento sono sature anche a causa delle restrizioni anti-covidL’accesso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSull’apertura deldi accoglienza per i senzatetto, allestito nel comune diin collaborazione con la diocesi si registra anche unadi ringraziamento da parte della stessa diocesi. Ecco il testo: “Per i senzatetto e i cittadini in difficoltà nel territorio salernitano, e per far fronte all’ondata didi queste ore, l’Arcidiocesi di-Acerno, in collaborazione con il Comune died alle associazioni di volontariato già operanti, ha attivato da questa sera 18.01.2021 uno spazio attrezzato per l’accoglienza notturna. Questo spazio va ad aggiungersi, in modo emergenziale, alle altre strutture diocesane già esistenti, che in questo momento sono sature anche a causa delle restrizioni anti-covidL’accesso ...

virginiaraggi : Forse non tutti sanno che da circa due anni abbiamo recuperato e messo su strada una flotta di minibus elettrici pe… - CarloCalenda : Il mio scopo è costruire un’alternativa a 5S e sovranisti. Per ricostituire un Fronte Repubblicano fatto dai partit… - fattoquotidiano : LO SCOOP DI REPORT La Federcalcio deve 1 milione al comune di Firenze per il centro sportivo delle nazionali [di… - rita_liberati : RT @Stefanialove_of: ???? APPELLO URGENTE ROMA MASSIMA CONDIVISIONE ??????Emergenza freddo #Roma. ll centro Salesiani don Bosco di via Mars… - DangeloOsteosan : Biomeccanica del ciclismo. Attivo il nuovo servizio presso il nostro Laboratorio di Posturologia Clinica e Biomecca… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro per Non tutto finisce all’inceneritore Nasce il Centro per il riuso il Resto del Carlino Crisi governo entra nel vivo, Conte alla sfida in Aula

Il premier: 'La situazione non è affatto semplice'. Tra poco il discorso alla Camera 'sulla situazione politica in atto'. A quanto si apprende non dov ...

Meteo, Sicilia coperta da nubi o spruzzata da pioggia ma niente gelo polare

A differenza del resto del Paese investito dalle masse d’aria di origine polare, proveniente dall’Europa centro-orientale ... occidentale colpendo maggiormente la zona del Trapanese. Per rivedere ...

Il premier: 'La situazione non è affatto semplice'. Tra poco il discorso alla Camera 'sulla situazione politica in atto'. A quanto si apprende non dov ...A differenza del resto del Paese investito dalle masse d’aria di origine polare, proveniente dall’Europa centro-orientale ... occidentale colpendo maggiormente la zona del Trapanese. Per rivedere ...