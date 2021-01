Centomila operatori sanitari contagiati dall’inizio dell’epidemia Oltre 14mila nuovi casi solo nell’ultimo mese Quasi trecento i decessi tra i medici

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono 102.290 glidal Covid in Italia. Con 14.014contagi. E’ quanto emerge dai dati della sorveglianza integrata dell’Istituto Superiore di Sanità, aggiornati al 16 gennaio. Nel complesso, sono 386.079 iregistrati negli ultimi 30 giorni, sui 2.343.069 complessivi. L’età media è in leggera risalita a 47 anni. Tra il totale dei malati, il 12,2% ha tra 0 e 18 anni, il 43,1% 19-50 anni, il 28% 51-70 e il 16,7% ha più di 70 anni. Ifinora deceduti, secondo l’aggiornamento fornito dalla Federazione nazionale degli Ordini dei, sono 292. L'articolo LA NOTIZIA.

