Cecilia Capriotti, quanti anni ha?/ "Ne ho 33 da 11 anni"
Qual è la vera età di Cecilia Capriotti? Il mistero viene svelato in diretta al Grande Fratello Vip grazie ad Antonella Elia

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Capriotti Gianluca Mobilia, marito Cecilia Capriotti/ 'Abbiamo un rapporto molto ironico' Il Sussidiario.net Cecilia Capriotti: “Ho confidato a Maria Teresa Ruta che sono mezza anoressica e mi ha tradito”

Cecilia Capriotti si è confidata con Maria Teresa Ruta, svelandole di “non avere un rapporto sano con il cibo” ...

Cecilia Capriotti: "Perché ho litigato con Maria Teresa Ruta"

"Quando Maria Teresa mi ha chiamato e abbiamo parlato dei miei problemi con l'alimentazione, io non volevo neanche farlo perché ho la famiglia a casa che mi guarda e non volevo sapessero certe cose. M ...

Cecilia Capriotti si è confidata con Maria Teresa Ruta, svelandole di "non avere un rapporto sano con il cibo"