C’è Posta per te, scena censurata: una signora perde la dentiera in studio (VIDEO) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri, sabato 16 gennaio, è andata in onda la seconda puntata di questa nuova stagione di C’è Posta per te e, a quanto pare, c’è stata una scena censurata. Sul profilo Instagram ufficiale del programma, prima della messa in onda della puntata, è apparsa una scena alquanto imbarazzante, che molti utenti non hanno apprezzato. Nel momento in cui è partita la puntata e si è dato spazio alla storia in questione, però, i telespettatori si sono resi conto di una censura. La produzione, infatti, ha deciso di tagliare quella parte. Vediamo di cosa si tratta e il motivo di questa decisione. La scena censurata a C’è Posta per te Nella putata di ieri di C’è Posta per te, ad un certo punto è stato fatto entrare in studio un signore, Stefano di 91 ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri, sabato 16 gennaio, è andata in onda la seconda puntata di questa nuova stagione di C’èper te e, a quanto pare, c’è stata una. Sul profilo Instagram ufficiale del programma, prima della messa in onda della puntata, è apparsa unaalquanto imbarazzante, che molti utenti non hanno apprezzato. Nel momento in cui è partita la puntata e si è dato spazio alla storia in questione, però, i telespettatori si sono resi conto di una censura. La produzione, infatti, ha deciso di tagliare quella parte. Vediamo di cosa si tratta e il motivo di questa decisione. Laa C’èper te Nella putata di ieri di C’èper te, ad un certo punto è stato fatto entrare inun signore, Stefano di 91 ...

infoitcultura : Lo show di Sarina da Francavilla di Sicilia a C'è posta per te tra dentiere volanti e battute in siciliano - infoitcultura : Lo 'show' di Sarina da Francavilla di Sicilia conquista 'C'è posta per te' - VIDEO - FeedelissimoCom : C’è Posta per Te, svelato il segreto: chi paga i regali e cosa c’è nelle scatole - Martina45955054 : RT @DedicatoATeTini: Non io che non guardò mai c’è posta per te ma stasera me lo sono sorbita tutta solo per questo momento #irama #CePost… - thestallion18 : RT @thestallion18: @giusydiba Si c'è posta...te la metto in buca? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera