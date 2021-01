C’è Posta Per Te, Francesco tradisce Susy con la collega: la moglie lo perdona grazie a Maria De Filippi, è polemica (VIDEO) (Di lunedì 18 gennaio 2021) C’è Posta per Te: la storia di Susy e Francesco Dopo il successo della settimana scorsa, sabato 16 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5 è tornato C’è Posta per Te con Maria De Filippi. La prima storia ha visto come protagonisti Giulia Michelini e Marco Bocci fare un regalo ad una madre di cinque figli con problemi economici. Poi si è passati a Francesco e del suo matrimonio naufragato per colpa di un suo errore. In pratica il ragazzo ha tradito la moglie Susy con una collega di lavoro e lei ne è venuta a conoscenza. Lui è ancora innamorato della madre di suo figlio, giustificandosi dicendo di aver avuto un momento di debolezza. All’epoca lei era molto impegnata sul lavoro e lui si sentiva trascurato e solo. Un ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 18 gennaio 2021) C’èper Te: la storia diDopo il successo della settimana scorsa, sabato 16 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5 è tornato C’èper Te conDe. La prima storia ha visto come protagonisti Giulia Michelini e Marco Bocci fare un regalo ad una madre di cinque figli con problemi economici. Poi si è passati ae del suo matrimonio naufragato per colpa di un suo errore. In pratica il ragazzo ha tradito lacon unadi lavoro e lei ne è venuta a conoscenza. Lui è ancora innamorato della madre di suo figlio, giustificandosi dicendo di aver avuto un momento di debolezza. All’epoca lei era molto impegnata sul lavoro e lui si sentiva trascurato e solo. Un ...

