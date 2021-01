C’è Posta ci ha abituato a piccole scatoline misteriose e regali ai concorrenti. Ma cosa contengono e chi paga i regali? Scopriamolo assieme (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da quando è ricominciato il programma del sabato sera, C’è Posta per Te, sono tante le curiosità dei telespettatori. Dopo il caso delle distanze di sicurezza non rispettate e del non uso delle mascherine, la trasmissione torna al centro del gossip per un’altra curiosità. In ogni puntata della trasmissione, Maria De Filippi racconta di incontri avvenuti dopo anni, pentimenti, richieste di scuse, ma anche di ringraziamenti. In genere, infatti, sia in apertura che in chiusura di puntata, la conduttrice racconta storie di persone che, purtroppo, hanno molto sofferto nella vita. Il mistero dei pacchi regalo: chi li paga? Le persone coinvolte in questo particolare momento della trasmissione sono spesso lì per ringraziare qualcuno della famiglia che gli è rimasto accanto in un momento moto difficile o dopo seri problemi di salute. E’ qui ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da quando è ricominciato il programma del sabato sera, C’èper Te, sono tante le curiosità dei telespettatori. Dopo il caso delle distanze di sicurezza non rispettate e del non uso delle mascherine, la trasmissione torna al centro del gossip per un’altra curiosità. In ogni puntata della trasmissione, Maria De Filippi racconta di incontri avvenuti dopo anni, pentimenti, richieste di scuse, ma anche di ringraziamenti. In genere, infatti, sia in apertura che in chiusura di puntata, la conduttrice racconta storie di persone che, purtroppo, hanno molto sofferto nella vita. Il mistero dei pacchi regalo: chi li? Le persone coinvolte in questo particolare momento della trasmissione sono spesso lì per ringraziare qualcuno della famiglia che gli è rimasto accanto in un momento moto difficile o dopo seri problemi di salute. E’ qui ...

