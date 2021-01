Catania, Raffaele senza freni: “Tacopina è benzina pura per noi, adesso abbiamo un obiettivo” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Joe Tacopina è pronto a prendersi il Catania.Nella giornata di ieri, presso gli uffici della sede operativa a Torre del Grifo Village, l'imprenditore italo-americano e Giovanni Ferraù hanno siglato il contratto preliminare per l’acquisizione del 100% delle quote azionarie del club etneo. Sull’importante passaggio di consegna, si è espresso l’allenatore del Catania, Giuseppe Raffaele, intervenuto in conferenza stampa dopo l’importante vittoria maturata ieri pomeriggio al ‘Massimino’ contro il Foggia.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Noi siamo concentratissimi sul campo. dal primo giorno in cui sono arrivato a Catania ho cercato di concentrarmi dal punto di vista agonistico. La squadra è in evoluzione positiva sotto tutti i punti di vista. La società ha fatto i salti mortali per mettere in moto questa ... Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) Joeè pronto a prendersi il.Nella giornata di ieri, presso gli uffici della sede operativa a Torre del Grifo Village, l'imprenditore italo-americano e Giovanni Ferraù hanno siglato il contratto preliminare per l’acquisizione del 100% delle quote azionarie del club etneo. Sull’importante passaggio di consegna, si è espresso l’allenatore del, Giuseppe, intervenuto in conferenza stampa dopo l’importante vittoria maturata ieri pomeriggio al ‘Massimino’ contro il Foggia.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Noi siamo concentratissimi sul campo. dal primo giorno in cui sono arrivato aho cercato di concentrarmi dal punto di vista agonistico. La squadra è in evoluzione positiva sotto tutti i punti di vista. La società ha fatto i salti mortali per mettere in moto questa ...

