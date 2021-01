Catania, la palestra apre in segreto e viola il Dpcm. Il racconto del proprietario: «Lo rifarò: qui è sicuro» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Pittarà, 45 anni, siciliano, è il proprietario di una palestra, nel cuore di Catania, chiusa il 14 gennaio dopo l’irruzione delle forze dell’ordine che hanno sorpreso diversi clienti mentre si allenavano, in violazione degli ultimi Dpcm che vietano la riapertura delle palestre per contenere la pandemia del Coronavirus. «Un blitz come se fossi un criminale. In palestra c’erano 8-9 persone su 600 metri quadrati di locale. Quasi i ragazzi nemmeno si incontrano, rispettano il distanziamento sociale ma non indossano la mascherina, altrimenti finirebbero per sentirsi male durante l’allenamento», si difende lui. «I clienti nascosti in una saletta durante l’irruzione della Polizia» Giuseppe e il suo socio, però, quando la polizia si è presentata davanti alla loro porta, ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Giuseppe Pittarà, 45 anni, siciliano, è ildi una, nel cuore di, chiusa il 14 gennaio dopo l’irruzione delle forze dell’ordine che hanno sorpreso diversi clienti mentre si allenavano, inzione degli ultimiche vietano la riapertura delle palestre per contenere la pandemia del Coronavirus. «Un blitz come se fossi un criminale. Inc’erano 8-9 persone su 600 metri quadrati di locale. Quasi i ragazzi nemmeno si incontrano, rispettano il distanziamento sociale ma non indossano la mascherina, altrimenti finirebbero per sentirsi male durante l’allenamento», si difende lui. «I clienti nascosti in una saletta durante l’irruzione della Polizia» Giuseppe e il suo socio, però, quando la polizia si è presentata davanti alla loro porta, ...

