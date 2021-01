Castione | il bel gesto di un villeggiante | 5mila mascherine donate al Comune

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Un beldi solidarietà. Unha donato cinquemilachirurgiche aldidella Presolana. Lo rende noto sui social il sindaco Angelo Migliorati che ringrazia per ilil cittadino, residente in provincia di Varese ma evidentemente molto legato alle cime della Valle Seriana. “Le– fa sapere il primo cittadino – verranno consegnate alle scuole per gli alunni ed alle persone fragili”. L'articolo BergamoNews.