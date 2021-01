Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Finalmente ladelledi, o meglio ladelledi, l’amica della maestra in cucina. Tante volte in cucina l’abbiamo vista preparare i piatti die adesso cheha più tempo libero ecco che ciun po’ di ricette. Ladelle, ladei dolci di Carnevale ma in realtà sono dolcetti che molti a casa preparano spesso perché veloci e golosi. Scegliamo il liquore che preferiamo e friggiamo lee poi scegliamo anche se completare con zucchero a velo o con il miele. Non perdete queste e le altre ricette dolci di...