Casoria, outlet con 5000 capi d’abbigliamento contraffatti: denunciato un responsabile (Di lunedì 18 gennaio 2021) Casoria: la Guardia di Finanza ha sequestrato 5000 capi d’abbigliamento contraffatti tra jeans ed etichette di note case di moda. denunciato un 41enne. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in un outlet di Casoria 5000 tra jeans, etichette e materiale di confezionamento di note aziende di moda con griffe contraffatte. Leggi su 2anews (Di lunedì 18 gennaio 2021): la Guardia di Finanza ha sequestratotra jeans ed etichette di note case di moda.un 41enne. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in unditra jeans, etichette e materiale di confezionamento di note aziende di moda con griffe contraffatte.

SkyTG24 : Casoria, sequestrati in outlet 5.000 capi abbigliamento contraffatti - cjmimun : Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in un outlet di Casoria (Napoli) 5.000 tra… - NapoliToday : #Cronaca Maxi sequestro in un outlet di cinquemila capi firmati: erano contraffatti - vinierm : RT @rep_napoli: Casoria, sequestrati in un outlet 5mila capi contraffatti [aggiornamento delle 07:48] - rep_napoli : Casoria, sequestrati in un outlet 5mila capi contraffatti [aggiornamento delle 07:48] -