Caso Milik: prima il contratto, poi il sì al Marsiglia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tra i club c’è l’accordo ma bisogna attendere il ‘sì’ di Milik che oggi riceverà il contratto dal Marsiglia. Il ragazzo vorrebbe inserire anche una strategia d’uscita La storia tra Milik e il Napoli sembra vicina alla conclusione con il giocatore che dovrebbe accasarsi al Marsiglia. Il condizionale, però, è d’obbligo in quanto, pur esistendo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tra i club c’è l’accordo ma bisogna attendere il ‘sì’ diche oggi riceverà ildal. Il ragazzo vorrebbe inserire anche una strategia d’uscita La storia trae il Napoli sembra vicina alla conclusione con il giocatore che dovrebbe accasarsi al. Il condizionale, però, è d’obbligo in quanto, pur esistendo Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

marcoconterio : ?????? L'#OM ha alzato l'offerta per #Milik a 9 + bonus. Il giocatore ha detto sì ed è pronto per firmare. Manca solo… - jo19N26 : Che poi le feste per la cessione di Milik, tutto questo affannarsi da parte dei tifosi, ha senso solo se quei soldi… - comparealfio : @ASRomaPartite @autonomia_op Milik ti costava 10 milioni l'anno, con tutte le incognite del caso (infortuni, e sta… - Enlo_elo : RT @marcoconterio: ?????? L'#OM ha alzato l'offerta per #Milik a 9 + bonus. Il giocatore ha detto sì ed è pronto per firmare. Manca solo l'ok… - dede30127 : RT @marcoconterio: ?????? L'#OM ha alzato l'offerta per #Milik a 9 + bonus. Il giocatore ha detto sì ed è pronto per firmare. Manca solo l'ok… -