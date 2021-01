Caso Marogna, il Vaticano rinuncia all’estradizione della manager di fiducia del cardinal Becciu (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Vaticano rinuncia all’estradizione di Cecilia Marogna, la manager arrestata lo scorso ottobre nell’indagine sull’ex-numero 2 della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu. Con una mossa a sorpresa il Vaticano ha chiesto “il non luogo a provvedere” sulla richiesta di estradizione di Cecilia Marogna alla quale “concede la libertà provvisoria“, con un dietrofront inatteso. E’ stato il ministero della Giustizia italiano a comunicare ai giudici di Milano, chiamati a decidere sul Caso, la svolta, senza, tuttavia, allegare il provvedimento del Vaticano. Due i capitoli che vedono al centro della vicenda la manager arrestata il 13 ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ildi Cecilia, laarrestata lo scorso ottobre nell’indagine sull’ex-numero 2Segreteria di Stato, ile Angelo. Con una mossa a sorpresa ilha chiesto “il non luogo a provvedere” sulla richiesta di estradizione di Ceciliaalla quale “concede la libertà provvisoria“, con un dietrofront inatteso. E’ stato il ministeroGiustizia italiano a comunicare ai giudici di Milano, chiamati a decidere sul, la svolta, senza, tuttavia, allegare il provvedimento del. Due i capitoli che vedono al centrovicenda laarrestata il 13 ...

