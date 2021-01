Caso Chico Forti: un big della musica gli dedica una canzone (Di lunedì 18 gennaio 2021) La vicenda di Chico Forti continua a far discutere e creare molte reazioni in Italia e anche nel mondo dello spettacolo. Un grande della musica del Bel Paese ha deciso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 18 gennaio 2021) La vicenda dicontinua a far discutere e creare molte reazioni in Italia e anche nel mondo dello spettacolo. Un grandedel Bel Paese ha deciso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Caso Chico Il caso Chico Forti: storia dell’italiano in carcere negli Usa e che verrà rimpatriato. Poi la fusione... Corriere della Sera Enrico Ruggeri lancia L’America (Canzone per Chico Forti)

Ecco perchè il cantautore e scrittore milanese ha voluto lanciare ora la sua canz one ed incontrare Gianni Forti, lo zio di Chico, che per vent’anni ha combattuto per riportare a casa il nipote. Ed è ...

L’America è il nuovo singolo di Enrico Ruggeri per Chico Forti dopo il rientro in Italia

Si intitola L’America, il singolo di Enrico Ruggeri per Chico Forti. Il cantautore milanese ha dedicato al produttore italiano la sua nuova canzone alla luce delle ultime novità sul caso giudiziario.

