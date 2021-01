Carrefour sprofonda in borsa dopo che Couche-Tard ha ritirato l’offerta per l’acquisizione

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 18 gennaio 2021) (Tele) –continua in caduta libera la sua giornata in, registrando una flessione del 6,76%, che rispetto alla vigilia si attesta a 15,52. Il pesante ribasso è la reazione del mercato al fallimento del tentativo di acquisizione della catena francese da parte della società canadese Alimentation. La società canadese ha rinunciato all’operazione venerdì sera,le barricate delle istituzioni francesi. “Non siamo favorevoli all’accordo. Il no è educato ma è un no chiaro e definitivo“, aveva detto in mattinata il ministro delle finanze Bruno Le Maire. Nel weekend le due società hanno comunque fatto un comunicato congiunto dove parlano dello sviluppo di partnership future. Secondo quanto scrive il Financial Times, citando fonti vicine al dossier, “con le ...