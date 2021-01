Caro Conte | hai fatto male i conti Centinaio Lega prepara il D-Day al Senato

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Un patto di legislatura firmato centrodestra, senza Giuseppe, il Pd e i Cinque Stelle, o almeno una parte di loro. Si può fare, assicura Gian Marco. Alla vigilia del redde rationem a Palazzo Madama, ilre più vicino a Matteo Salvini (anche di posto: gli siede accanto) e già ministro dell’Agricoltura insinua il dubbio: più ancora dei renziani, sono i grillini a tentennare., quindi tra i Cinque Stelle c’è chi ci pensa su? Assolutamente sì, è la convinzione che mi sonoparlando con molti di loro in queste ore. Vediamo cosa succede. Mettiamo chetraballi. Poi? Se non porta a casa il risultato e dà un segnale di debolezza, ci sediamo intorno al tavolo e parliamo di un governo diverso. Diverso come? Un governo di centrodestra con l’appoggio di ...