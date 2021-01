Capitale italiana della cultura 2022 | eletta Procida

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Proclamata da una giuria dopo la presa in esame di 10 progetti Ph. Credit: @blogsognoitaliano Èlaper il. L’isola è stata scelta da una giuria che ha valutato 10 progetti presentati dalle altre città in lizza, ovvero Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania Lago Maggiore e Volterra. Lo slogan che ha permesso adi essere scelta è “Lanon è Isola” perché, si legge nelle motivazioni: “La terra isolana è luogo di esplorazione, sperimentazione e conoscenza, è modello delle culture e metafora dell’uomo contemporaneo. Potenza di immaginario e concretezza di visione ci mostranocomeesemplare di ...

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - peppeprovenzano : #Procida Capitale italiana della cultura 2022 è una notizia bellissima. Un altro esempio di riscatto che, dopo Mate… - VincenzoDeLuca : #PROCIDA È LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022: GRANDE SODDISFAZIONE, OCCASIONE STRAORDINARIA La mia dichiaraz… - IzzoEdo : RT @LaStampa: È Procida la Capitale italiana della cultura 2022 - Affaritaliani : La giuria designata dal @_MiBACT ha insignito Procida del titolo di Capitale italiana della cultura per il 2022. Gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Capitale italiana

L'isola di Procida, in provincia di Napoli è stata annunciata dal Ministro Franceschini come la Capitale della Cultura 2022.Procida sarà la Capitale italiana della cultura per il 2022. E’ stata proclamata da una giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni dopo l’esame dei 10 progetti presentati dalle città che si ...