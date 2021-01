Capitale della Cultura 2022 | L' Aquila non ce la fà | battuta dall' isola di Procida

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L'- La cittàitalianaper ilsarà. "Il contesto locale, regionale, pubblico e privato è ben strutturato. La dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria. La dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali e di diffusione tecnologica è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. Il progetto potrebbe rappresentare un modello per i progetti sostenibili e di sviluppole delle realta'ne e costiere del paese", ha detto il ministro per i Benili Dario Franceschini, nel corsoproclamazione. "Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico. Una visione...

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - peppeprovenzano : #Procida Capitale italiana della cultura 2022 è una notizia bellissima. Un altro esempio di riscatto che, dopo Mate… - VincenzoDeLuca : #PROCIDA È LA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2022: GRANDE SODDISFAZIONE, OCCASIONE STRAORDINARIA La mia dichiaraz… - ScaglioneMaria : RT @caterinabalivo: #Procida capitale della cultura 2022! Una notizia bellissima, un riconoscimento davvero meritato. Viva le isole, viva l… - AleVerrelli : RT @Lanternaweb: La meravigliosa isola di #Procida, perla del Golfo delle Sirene, è stata eletta #CapitaleItalianaDellaCultura2022. A cura… -

Ultime Notizie dalla rete : Capitale della

Duro attacco dell'opposizione all'amministrazione comunale per la mancata nomina “Abbiamo sperato fino all'ultimo giorno che Ancona fosse eletta Capitale Italiana della Cultura per il 2022” hanno dett ...Cresce l’allarme Covid a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Per via del suo delicato equilibrio economico, la città ha preferito dire “No” alle restrizioni Gli Emirati Arabi Uniti non sono esenti dall‘ ...