Capelli blu | l’alternativa al rosa per l’inverno 2021 con cui scacciare la tristezza da Blue Monday

Leggi su amica

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Per, in un secondo, lalegata al. È proprio questo il potere terapeutico deiblu: regalare tutta la grinta di questa sfumatura. Ed affrontare il giorno più triste dell’anno. La chiave della felicità per superare la nostalgia legata al terzo lunedì di gennaio, infatti, si nasconde proprio tra le sfumature di una colorazionecome il blu. Perché non c’è modo migliore di lasciarsi alle spalle lo sconforto per la fine delle Feste che guardare avanti. Fino all’estate, quando a confortare i pensieri sarà il mare. Ed è proprio alle profondità dell’oceano che si ispirano iblu, da portare sfumati in uno shatush o in total look. Accanto aiblu scuro, infatti, le sfumature da ...