Campo rom di Castel Romano, arrestata nuovamente ‘Madame furto’: dovrà scontare 18 anni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una donna di origini bosniache, di 34 anni, dovrà scontare 18 anni e 9 mesi di reclusione per furti, rapine ed evasione commessi a Roma tra il 2001 e il 2019. La nomade, domiciliata nel “Villaggio della Solidarietà” di Castel Romano, è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Tor De Cenci. La donna, emula della celeberrima “Madame furto”, ha ricevuto nella mattinata di ieri l’inaspettata visita dei Carabinieri che hanno bussato alla porta del suo box all’interno dell’insediamento di via Pontina per dare esecuzione ad un ordine per la carcerazione. Leggi anche: Roma, strade ghiacciate e enormi disagi: maxi incidente sulla Cassia Bis, 9 auto coinvolte. Ecco tutte le segnalazioni Decisione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una donna di origini bosniache, di 3418e 9 mesi di reclusione per furti, rapine ed evasione commessi a Roma tra il 2001 e il 2019. La nomade, domiciliata nel “Villaggio della Solidarietà” di, è statadai Carabinieri della Stazione Roma Tor De Cenci. La donna, emula della celeberrima “Madame furto”, ha ricevuto nella mattinata di ieri l’inaspettata visita dei Carabinieri che hanno bussato alla porta del suo box all’interno dell’insediamento di via Pontina per dare esecuzione ad un ordine per la carcerazione. Leggi anche: Roma, strade ghiacciate e enormi disagi: maxi incidente sulla Cassia Bis, 9 auto coinvolte. Ecco tutte le segnalazioni Decisione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario ...

Deve scontare 18 anni e 9 mesi di reclusione per furti, rapine ed evasione commessi a Roma tra il 2001 e il 2019, la nomade di origini bosniache di 34 anni, domiciliata nel “Villaggio della Solidariet ...

