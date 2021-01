Campania, oggi seconda dose di vaccino per il presidente De Luca (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid-19. I medici del Cotugno di Napoli gli hanno somministrato il vaccino intorno alle 10 di questa mattina. Il presidente era stato vaccinato con la prima dose alla fine di dicembre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il governatore della, Vincenzo De, ha ricevuto ladelanti Covid-19. I medici del Cotugno di Napoli gli hanno somministrato ilintorno alle 10 di questa mattina. Ilera stato vaccinato con la primaalla fine di dicembre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

annamaria_ff : RT @cirobuonajuto: #Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. La cultura rafforza ancora di più il territorio. E’ un po’ la vittoria di… - armdigennaro : RT @cirobuonajuto: #Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. La cultura rafforza ancora di più il territorio. E’ un po’ la vittoria di… - iannetts70 : RT @Gio_Caian: Oggi, la #scuola in #Campania riapre anche alla terza elementare. Urla di giubilio per la magnanimità dell'amatissimo leader… - rosellacarnesal : RT @cirobuonajuto: #Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. La cultura rafforza ancora di più il territorio. E’ un po’ la vittoria di… - Francyfra_ : @lorenzo14907008 Oggi in Campania sono ripartite le terze elementari ?? quello è il livello insomma #gregorelli -