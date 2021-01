Camerota ritorna Covid-free | negativizzati i due fratelli che si erano contagiati

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – La notizia è ottima, dalla portata psicologica enorme: il territorio dida oggi torna finalmente ad essere. Duedella frazione Marina infatti, risultati precedentemente positivi al-19 si sono finalmente. Ad oggi dunque, il totale dei casi positivi nel territorio diè pari a zero. Per la soddisfazione della comunità che ha saputo gestire nel migliore dei modi, senza isterismi e con perfetta pianificazione, la fase acuta dell’emergenza. Tra i più soddisfatti, tra gli altri, l’esponente del Pd locale Cristian Greco. Tra i primi ad acquisire la notizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

