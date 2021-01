Camera, ok fiducia a Conte: 321 sì, 259 no. C'è il voto della Polverini che lascia Forza Italia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Trecentoventuno voti a favore. Conte incassa una fiducia piena, con sei voti oltre la maggioranza assoluta pari a 315 , nella prima prova per la sopravvivenza del governo alla Camera. Votano sì cinque... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 gennaio 2021) Trecentoventuno voti a favore.incassa unapiena, con sei voti oltre la maggioranza assoluta pari a 315 , nella prima prova per la sopravvivenza del governo alla. Votano sì cinque...

matteosalvinimi : In diretta dalla Camera, voto di fiducia al governo Conte: l'intervento di Riccardo Molinari per la Lega.… - nzingaretti : Ottimo! Maggioranza assoluta alla #Camera. Un fatto politico molto importante. Ora avanti per il bene dell’Italia! #fiducia - Montecitorio : 321 voti favorevoli, 259 contrari, 27 astenuti. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni… - LeonebonCettina : RT @frustametafora: #18gennaio 2021: il giorno in cui il #M5S si mangiò il #PD Per disfarsi di #Renzi, il #PD si concede definitivamente a… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - L'Aula della Camera con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti ha votato la fiducia al Go… -