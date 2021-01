Camera, Governo alla prova del voto di fiducia. Italia Viva si astiene e rilancia: “Con esecutivo migliore noi ci siamo”. Centrodestra compatto: “No a Conte” (Di lunedì 18 gennaio 2021) È previsto per le 20 di oggi 18 gennaio alla Camera dei Deputati il primo dei due voti di fiducia al Governo Conte in Parlamento. Dopo il discorso del presidente del Consiglio, stamani, con l’appello ai “volenterosi”, nel pomeriggio si è svolto un acceso dibattito. Italia Viva ha annunciato l’astensione mentre il Centrodestra si mostra unito nel respingere l’esecutivo M5S-Pd-LeU. La giornata decisiva sarà quella di domani 19 gennaio: a Palazzo Madama i margini della maggioranza sono molto stretti senza l’apporto di Renzi e della sua pattuglia. E Conte rischia davvero. Il premier tra applausi e fischi Il premier Conte ha svolto la sua replica, nel pomeriggio, nell’Aula di Montecitorio. In programma, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 gennaio 2021) È previsto per le 20 di oggi 18 gennaiodei Deputati il primo dei due voti dialin Parlamento. Dopo il discorso del presidente del Consiglio, stamani, con l’appello ai “volenterosi”, nel pomeriggio si è svolto un acceso dibattito.ha annunciato l’astensione mentre ilsi mostra unito nel respingere l’M5S-Pd-LeU. La giornata decisiva sarà quella di domani 19 gennaio: a Palazzo Madama i margini della maggioranza sono molto stretti senza l’apporto di Renzi e della sua pattuglia. Erischia davvero. Il premier tra applausi e fischi Il premierha svolto la sua replica, nel pomeriggio, nell’Aula di Montecitorio. In programma, ...

