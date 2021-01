Calenda: «Non sono una prostituta». Mastella: «Io venditore?». E lo scontro rischia di finire in Tribunale (Di lunedì 18 gennaio 2021) rischia di finire in Tribunale lo scontro in corso da giorni e innescato dalla crisi di governo – con annessa ricerca di “costruttori” – tra Carlo Calenda e Clemente Mastella. «Ci vedremo in Tribunale» è la minaccia che risuona oggi, ed è stato il leader di Azione a minacciare per primo il ricorso alla magistratura. «È chiaro che ricevo tante telefonate e i contenuti non li riferisco», ha spiegato Calenda ospite di Radio 1, tornando sulla chiamata ricevuta da Mastella. «Ma se uno ti parla come se parlasse con Scilipoti o con una prostituta e ti dice una cosa inaccettabile…». “Cis di Nola? Su questo #Mastella verrà querelato. Io non ho mai parlato con lui, meno che mai gestivo posti.La politica ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021)diinloin corso da giorni e innescato dalla crisi di governo – con annessa ricerca di “costruttori” – tra Carloe Clemente. «Ci vedremo in» è la minaccia che risuona oggi, ed è stato il leader di Azione a minacciare per primo il ricorso alla magistratura. «È chiaro che ricevo tante telefonate e i contenuti non li riferisco», ha spiegatoospite di Radio 1, tornando sulla chiamata ricevuta da. «Ma se uno ti parla come se parlasse con Scilipoti o con unae ti dice una cosa inaccettabile…». “Cis di Nola? Su questo #verrà querelato. Io non ho mai parlato con lui, meno che mai gestivo posti.La politica ...

