Calenda e Mastella, lo scontro continua: “Verrà querelato”. “Ci vediamo in tribunale” (Di lunedì 18 gennaio 2021) La terza puntata è la minaccia di querele. Lo scontro tra Clemente Mastella e Carlo Calenda, nato da un tweet del leader di Azione e proseguito negli studi di Mezz’ora in più su Rai3, si arricchisce di un nuovo episodio. Ospite di RadioUno, questa mattina il primo ad attaccare è Calenda, che annuncia: “Mastella Verrà querelato“. L’ex leader dell’Udeur replica a stretto giro: “Ci vedremo in tribunale. La mia querela a Calenda l’avevo sospesa. Ora anche il mio avvocato ha materia per far valere le mie ragioni. Io sensale, io figuro, io venditore? A presto“. La querelle nasce sabato, quando Calenda ha scritto su Twitter di aver ricevuto una telefonata da Mastella per appoggiare Conte “in cambio” del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) La terza puntata è la minaccia di querele. Lotra Clementee Carlo, nato da un tweet del leader di Azione e proseguito negli studi di Mezz’ora in più su Rai3, si arricchisce di un nuovo episodio. Ospite di RadioUno, questa mattina il primo ad attaccare è, che annuncia: ““. L’ex leader dell’Udeur replica a stretto giro: “Ci vedremo in. La mia querela al’avevo sospesa. Ora anche il mio avvocato ha materia per far valere le mie ragioni. Io sensale, io figuro, io venditore? A presto“. La querelle nasce sabato, quandoha scritto su Twitter di aver ricevuto una telefonata daper appoggiare Conte “in cambio” del ...

