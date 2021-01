Calciomercato – Napoli | Tavares del Benfica sarà il colpo estivo

(Di lunedì 18 gennaio 2021), per l’estate si prova ildelIlha già diversi nomi sul taccuino: da Emerson Palmieri a Dimarco, passando per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - DiMarzio : #Napoli | Le parole di Giuntoli e le ultime sulla trattativa con l'Olympique Marsiglia per #Milik - DiMarzio : #Milik, domani nuovi contatti tra #Napoli e #OM: il punto sulla trattativa - Ric1926_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti https://t… - Starko54 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Napoli, 18 gennaio 2021 - Come mettere a tacere le critiche in 6 semplici mosse: firmato Gennaro Gattuso e l'intera banda Napoli, che con una vittoria tennistica ha abbattuto in un colpo solo la ...Napoli, per l'estate si prova il colpo Tavares del Benfica Il Napoli ha già diversi nomi sul taccuino: da Emerson Palmieri a Dimarco, passando per Junior ...