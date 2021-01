Calcio | il Torino esonera il tecnico Marco Giampaolo | pronto Davide Nicola

(Di lunedì 18 gennaio 2021)non è più l'allenatore del. Lo ha annunciato il club granata con un comunicato. 'La Società ringraziae il suo staff per la professionalità e per l'impegno dimostrati ...

Fantacalcio : Torino-Spezia, Giampaolo: 'La superiorità numerica ci ha penalizzato' - SkySport : Torino, Nicola è al Filadelfia: si attende l'ufficialità dell'esonero di Giampaolo - SkySport : COPPA ITALIA – Ottavi di finale ? MILAN-TORINO 5-4 Risultato finale dopo i calci di rigore ? ? Milan ai quarti di… - elgaucheros : RT @tuttosport: #Torino, #Giampaolo esonerato: ora è ufficiale. #Nicola già al Filadelfia ?? - sportli26181512 : Adesso è ufficiale, Giampaolo non è più il tecnico del Torino: Adesso è ufficiale, Giampaolo non è più il tecnico d… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Torino

La Roma (all’Olimpico, ore 21.15) cerca riscatto contro lo Spezia in Coppa Italia: gara secca per entrare nei quarti di finale. Dzeko va in panchina, gioca Mayoral.Salta un'altra panchina in Serie A: Marco Giampaolo è stato esonerato dal Torino. La decisione di Cairo è arrivata dopo il pareggio contro lo Spezia con i granata terzultimi in classifica con soli 13 ...